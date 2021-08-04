لبنان | مع إحياء ذكرى تفجير المرفأ.. عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:11 مساءً - منذ 6 دقائق

بالتزامن مع إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، فرقت قوات الأمن، مساء الأربعاء، المتظاهرين قرب البرلمان، فيما سقط عشرات المصابين من جراء التراشق مع القوى الأمنية والغاز المسيل للدموع.

وبدأ المحتجون احتجاجاتهم أمام مجلس النواب اللبناني، قبل أن تتدخل العناصر الأمنية مستخدمة مدافع المياه كما ألقت قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين.

ومن المفترض أن تتوجه التظاهرات الجارية حالياً إلى 7 منازل لسياسيين بارزين في العاصمة بيروت.

وذكر حساب قوى الأمن الداخلي في لبنان، عبر تويتر: “مشاهد تظهر للرأي العام الاعتداءات على عناصر قوى الأمن الداخلي وعدم التزام بعض المتظاهرين بالطرق السلمية في التعبير عن رأيهم”.

وأضاف: “إن من يريد تطبيق القانون لا يجب أن يطلب منا مخالفته”.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إن حصيلة الجرحى نتيجة المواجهات المتفرقة وصلت إلى 54 مصابا.

وفي وقت سابق من الأربعاء، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين من أنصار حزب القوات اللبنانية ومؤيدي الحزب الشيوعي في شارع الجميزة في بيروت.