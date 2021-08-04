لبنان | قوى الأمن للمتظاهرين السلميين: اخرجوا فوراً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:11 مساءً - منذ 41 دقيقة

طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المتظاهرين السلميين الخروج فوراً من الاماكن التي تحصل فيها الاعتداءات.

وقالت في بيان: “أمام ارتفاع وتيرة اعمال الشغب والاعتداءات المتكرّرة على عناصرها وإصابة عدد منهم، تطلب قوى الأمن الداخلي من المتظاهرين السلميين، حفاظاً على سلامتهم، الخروج فوراً من الاماكن التي تحصل فيها الاعتداءات، بخاصة الاعتداءات التي تحصل في محيط فندق “LE GRAY.

في هذا المجال، نفت المديرية العامة لقوى الأمن نفياً قاطعاً ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن إستخدامها للرصاص المطاطي أو اي رصاص من نوع آخر لتفريق المتظاهرين.