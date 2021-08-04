لبنان | بدء القداس في المرفأ لراحة أنفس الضحايا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:11 مساءً - منذ ساعتين

بدأ منذ قليل القداس الذي يترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المرفأ لراحة أنفس ضحايا تفجير 4 آب.

وتزامنا أضيئت شمعة من القدس ومن القبر المقدس على نية الضحايا، بعد أن وجه تحية عزاء أحد الكهنة من كنيسة القيامة في القدس.

وقررت الحكومة، الأربعاء، إغلاق جميع المؤسسات العامة في البلاد، وتنكيس الأعلام في 4 آب، ذكرى تفجير مرفأ بيروت.

وأقفلت الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما عدلت البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم”.