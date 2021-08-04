لبنان | وصول الراعي الى مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:11 مساءً - منذ ساعتين

وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الأثناء، الى مرفأ بيروت لترأس الذبيحة الإلهية عن راحة نفوس الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ في الرابع من شهر آب الماضي، يرافقه السفير البابوي جوزيف سبيتيري والمطارنة أنطوان عوكر، بولس الصياح وطانيوس الخوري والقيم البطريركي الأب جان مارون قويق وأمين سر البطريركية الأب هادي ضو ومدير مكتب الإعلام والبروتوكول المحامي وليد غياض.

وكان في استقباله رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر ولفيف من الاساقفة والكهنة من مختلف الكنائس وكشافة لبنان، وحضر الى المكان أهالي وعوائل الشهداء للمشاركة في الذبيحة الإلهية التي تخدمها جوقة الأخوة الدارسين طاميش من الرهبنة اللبنانية المارونية بقيادة الأب أنطوان سلامة والجوقة الأرمنية.