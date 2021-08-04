لبنان | جعجع: لا حصانة على رئيس جمهورية ولا قائد جيش ولا أي أحد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ذكرى مرور سنة على انفجار مرفأ بيروت: “نسمع انهم جميعاً مع التحقيق والحقيقة ولا أحد منهم بالحقيقة معها، هناك محقق عدلي اليوم بعدما رهبوا الأول، والآن هو منكب على القضية ومن يريد مساعدة الحقيقة يعمل على مساعدة بيطار”

وأضاف:” بعد شهر من طلب المحقق العدلي رفع الحصانات لم يحدث شيئاً ولم يتحركوا ولا يزالون يقولون انهم مع الحقيقة ويكذبون على الناس ورأينا محاولتين للالتفاف على عمل المحقق العدلي”

واعتبر جعجع ان: “الخطوة الأولى التي قاموا بها المطالبة بتحويل القضية الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا المجلس لم يعمل يوماً وهذه العريضة هي لتهريب المتهمين من امام العدالة.الخطوة الثانية حاولوا تعديل الدستور لرفع الحصانات عن جميع الناس فيما يمكنهم ان يطلبوا معنا جلسة للبت برفع الحصانات”

وأكد: “بالنسبة الينا لا حصانة على احد بقضية انفجار المرفأ ومن يريد العدالة يدعم القاضي ومطالبه لا وضع السم بالدسم وعرقلة العدالة” مشددا على ان: “أكرر لا حصانة على أحد بالنسبة الينا لا رئيس جمهورية ولا قائد جيش ولا أي أحد ومن يطلبه المحقق العدلي عليه ان يمثل امامه”

وقال: “مر 15 يوماً ولم يدع الرئيس بري بعد الى جلسة للبرلمان وهذا في زاوية معينة غير قانوني ولا اعرف ماذا أقول لأهالي الشهدا[u[uء ومصرون على متابعة القضية حتى النهاية وأعزي أهالي الضحايا من جديد”