لبنان | قائد بحرية الحرس الثوري: نرصد بدقة تحركات جميع السفن ولا “نمزح” مع أحد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 29 دقيقة

قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنغسيري، اليوم الأربعاء، إن قواته على استعداد تام للدفاع عن أمن البلاد وحدودها المائية، مشددا على أن قوات الحرس الثوري ترصد بدقة تحركات جميع السفن.

وقال العميد رضا تنغسيري في مقابلة مع وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للسلطة القضائية الإيرانية ”هناك أمن كامل عند جميع الحدود المائية في المياه الخليجية ومضيق هرمز، وكل سفينة تتحرك هناك يتم رصدها بدقة“.

وأضاف ”العدو يعلم أن تحركاته مرصودة، وفي حال قيامه بأي مغامرة سيتم الرد عليه بحزم.. ولا نمزح مع أحد“.

وتابع القائد بالحرس الثوري، الذي تتعرض بلاده إلى موجة انتقادات وتهديدات بسبب قيامها باستهداف السفن التجارية ”يعرف العدو أن تحركاته تخضع للمراقبة، وبمجرد أن يخالفها ولو عن غير قصد يتلقى إنذارا جادا وعليه الانصياع فورا، وإلا فسيتم التعامل معه بحسم“.

وزعم العميد رضا تنغسيري ”نتحرك بجدية كبيرة وثورية لضمان مصالح الثورة الإسلامية وأمن حدود الجمهورية الإسلامية“.