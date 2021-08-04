لبنان | بالفيديو: سقوط صاروخين شمالي إسرائيل قرب الحدود اللبنانية.. ورد سريع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2021 1:27 مساءً

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن صافرات الإنذار أطلقت في عدة بلدات قريبة من الحدود اللبنانية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “دوت صافرات الإنذار في بلدات كريات شمونة، كفار جلعادي وتل حي”.

وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن تعليمات صدرت للسكان في تلك البلدات بالدخول الى الملاجئ مشيرة الى أن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة.

في وقت لاحق اعلن الجيش الإسرائيلي ان 3 صواريخ اطقلت من لبنان سقط أحدها في الأراضي اللبنانية في حين سقط آخران في إسرائيل

ويشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على مصدر إطلاق الصاروخ داخل الأراضي اللبنانية.

رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت غادر جلسة الكنيست لإجراء مشاورات أمنية موسعة بعد اطلاق صواريخ من لبنان