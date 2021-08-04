لبنان | في ذكرى انفجار المرفأ.. البابا يتعهد بزيارة لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

اعلن البابا فرنسيس، في الذكرى الأولى للانفجار الهائل في بيروت، أن لديه رغبة “شديدة” في زيارة لبنان.

وفي أول خطاب عام له منذ خضوعه لجراحة قبل نحو شهر، بدا البابا في حالة طيبة وارتجل أجزاء من خطابه، وعبر عن أمنياته في نجاح جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجمع مساعدات للبنان بأكثر من 350 مليون دولار في مؤتمر للمانحين، كما وجه تحذيرا جديدا للساسة.

وقال البابا إن “الكثيرين في لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة، فقدوا إرادة الحياة”. وأضاف أنه يجب على المانحين مساعدة لبنان على طريق العودة للحياة”.