لبنان | عكر: نحن على ثقة وأمل بالوصول إلى الحقيقة الكاملة والمحاسبة الشفافة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2021 12:07 مساءً

اشارت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف العمال زينة عكر لمناسبة ذكرى 4 آب، الى أن “الرابع من آب 2020 لن يمحى من ذاكرتنا. سيبقى في ذاكرة الأجيال القادمة ذكرى مأساة أليمة وموجعة. كل التحية والتقدير لعوائل الشهداء والجرحى.”

واضافت عكر “تحية للجيش اللبناني الذي وقف منذ اللحظة الأولى للإنفجار مساعداً وواضعاً كل إمكانياته في خدمة الوطن والشعب، ولفوج إطفاء بيروت والذي رغم خسارته الكبيرة لا يزال يقوم بواجباته ومهامه المعهودة بقوة وعزيمة شبابه، الذين هم صورة لبنان الذي نريد. ونحن على ثقة وأمل بالوصول إلى الحقيقة الكاملة والمحاسبة الشفافة عبر القضاء العادل.”