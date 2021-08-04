لبنان | في يوم ذكرى 4 آب.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2021 11:09 صباحًا

في ذكرى 4 آب، يتم التداول صباح اليوم الأربعاء في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 20700 – 20800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وسجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الثلاثاء، ما بين 20600 و 20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح صباحاً ما بين 21200 و21400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بدأ الدولار موجة صعود جديدة بعد أن تراجع في الأسبوع الماضي، على وقع بعض التفاؤل من ظهور بوادر على تشكيل حكومة جديدة في البلاد برئاسة رجل الأعمال اللبناني الملياردير نجيب ميقاتي، بدل حكومة تسيير الأعمال الحالية.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.