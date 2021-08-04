لبنان | أبيض: طائر الفينيق.. هو رمز لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

غرّد مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض عبر حسابه على تويتر:

“طائر الفينيق، وليس الأرز، هو رمز لبنان. هذا ما اعتقده البعض منا عندما كنا شبابا، وآمنا انه من رماد الحرب سوف ينهض بلد جديد وحياة أفضل. لكن حلمنا تحول تدريجيًا إلى كابوس، وانتهى بصحوة مؤلمة في الرابع من آب الماضي.”

وأضاف: “عدم الكفاءة، الفساد، الإهمال الاجرامي، الإفلات من العقاب، الظلم، ما أكثر المفردات التي يمكن للمرء استخدامها. لكن لا توجد كلمات يمكن أن تعيد الضحايا، أو تشفي الجراح، أو تخفف المعاناة. في الواقع، لقد اوصلونا إلى الحضيض، إلى الجحيم، ولا يوجد مخرج واضح.”

وقال: “تقول الأساطير إن طائر الفينيق يموت في اتون النار والدمار، قبل أن ينبعث من الرماد. الجزء الأول من الأسطورة ليس صعبًا، لقد حققناه عدة مرات. أما القيامة، فلا تزال هدفًا صعب المنال. في النهاية، قد يتحقق ذلك، آمل بصدق أن أكون موجودًا لاشهد عليه.”