لبنان | محلل عسكري: “حزب الله” قد يتدخل لضرب إسرائيل لمساندة طهران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعتبر الباحث والمحلل في الشؤون العسكرية “رياض قهوجي” أن “إيران تتخذ بعض الفئات والحركات المسلحة لزيادة نفوذها في المنطقة”.

كما حذر قهوجي في حديث لقناة “صدى البلد” المصرية من أن “الوضع بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى حرب شاملة لأن “حزب الله” اللبناني قد يتدخل لضرب إسرائيل ومساندة طهران، ودخول قوات أخرى على خط الحرب”.

مشيراً إلى أن “الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي متناغم أكثر مع الحرس الثوري، وبالتالي فإن القرارات السياسية مسيطر عليها من قبل الحرس الثوري، لذا فإن الردود العسكرية سيكون لها الأولوية، وسترد إسرائيل بشكل قوي، مما سيدفع إيران إلى استهداف السفن الأمريكية”.

وتابع أنه “في حالة توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية أمريكية بريطانية ضد إيران، فإنهم سيفكرون في ضرب المفاعل النووي وليس منشآت أخرى عسكرية، لأن الموضوع النووي هو أهم أسس الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه ليس الوحيد، لأن طهران تتدخل في شؤون العديد من الدول”.