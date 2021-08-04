لبنان | موظفو المطاعم والفنادق يعلنون الحداد غداً الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر اتحاد موظفي المطاعم والفنادق والتغذية واللهو في لبنان في بيان أنه “في ذكرى 4 آب الكارثية على لبنان، تعجز الكلمات عن الإصطفاف وتختلط المشاعر مع الذكريات لتلد في نفس الإنسان إحباطاً لا يتمناه أحد”.

وأضاف: “هنا نستذكر جميع ضحايا الإنفجار والمصابين وخصوصاً عمال المؤسسات السياحية في مدينتنا الحبيبة الحزينة”.

وختم البيان: “نعلن يوم 4 آب حداداً لقطاعنا، رافعين الصلوات لراحة نفوس الضحايا وصبراً لأهلهم ولمتضرري الإنفجار، ومشاركين بالتحرك الوطني الهادف لتحقيق عدالة الأرض، آملين أن تكون نهاية مصائبنا وذكراً لا يعاد على أحد”.