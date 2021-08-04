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لبنان | موظفو المطاعم والفنادق يعلنون الحداد غداً الأربعاء

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

المطاعم

اعتبر اتحاد موظفي المطاعم والفنادق والتغذية واللهو في لبنان في بيان أنه “في ذكرى 4 آب الكارثية على لبنان، تعجز الكلمات عن الإصطفاف وتختلط المشاعر مع الذكريات لتلد في نفس الإنسان إحباطاً لا يتمناه أحد”.

وأضاف: “هنا نستذكر جميع ضحايا الإنفجار والمصابين وخصوصاً عمال المؤسسات السياحية في مدينتنا الحبيبة الحزينة”.

وختم البيان: “نعلن يوم 4 آب حداداً لقطاعنا، رافعين الصلوات لراحة نفوس الضحايا وصبراً لأهلهم ولمتضرري الإنفجار، ومشاركين بالتحرك الوطني الهادف لتحقيق عدالة الأرض، آملين أن تكون نهاية مصائبنا وذكراً لا يعاد على أحد”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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