لبنان | حريق كبير في وادي جهنم في الشمال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2021 10:48 مساءً

يشهد وادي جهنم الفاصل بين قضاء الضنية ومحافظة عكار حريقاً كبيراً، الأمر الذي أثار قلق الأهالي من تمدده في المنطقتين وتهديده سلامتهم ومنازلهم وأراضيهم.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد طالب النائب جهاد الصمد بإرسال طوافات إلى المنطقة نظراً لوعورة المنطقة وكثافة الأشجار الحرجية فيها، وصعوبة وصول آليات الدفاع المدني والإطفاء إليها، مشدداً على وجوب احتواء الحريق بسرعة نظراً لأضراره الصحية والبيئة و الإقتصادية”