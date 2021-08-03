لبنان | ما حقيقة قطع الإنترنت والاتصالات في الرابع من آب؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت وزارة الاتصالات البيان الآتي: “تداول ناشطون على صفحات وسائل التواصل الاجتماعية خبرا عن (احتمال قطع الارسال وخدمة الانترنت غدا في الرابع من آب، بهدف عرقلة التحركات والتجمعات والتواصل)، يهم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال أن يؤكد احترامه حرية الرأي والتعبير، ويكرر تشديده ألا نية مطلقا لقطع الإنترنت أو الاتصال، وإنما العكس هو صحيح، من خلال اصراره الدائم على التأمين الفوري والاستثنائي لكل ما يلزم شركتي الخلوي لمواكبة وتلبية حاجة المواطنين واستمرارية الإنترنت والاتصالات في هكذا أحداث.

ويدعو إلى عدم بث الإشاعات والبلبلة في هذا الإطار، إذ إن الأوضاع ليست في حاجة إلى المزيد من التأزم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان”.