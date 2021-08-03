لبنان | فعالية تضامنية في غزة مع لبنان بمناسبة مرور عام على إنفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

نظم مجلس الشباب الفلسطيني ، اليوم الثلاثاء، فعالية تضامنية مع الشعب اللبناني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإنفجار مرفأ بيروت.

تم رسم مجسمة على شاطئ بحر غزة، تحمل عبارة “بنحبك يا لبنان” ورفع المشاركون العلمين الفلسطيني واللبناني، في رسالة حب من قطاع غزة المحاصر إلى لبنان الشقيق.

أكد علاء عبد ربه، نائب أمين مجلس الشباب الفلسطيني، على أن هذه الفعالية هي رسالة تضامن مجلس الشباب الفلسطيني مع الشباب في كافة أنحاء الوطن العربي، وخاصة لبنان الذي يجمعه تاريخ مشترك مع الشعب الفلسطيني.

وأشار عبد ربه الى عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني والتي توثقت بالدم ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

كما شدد على ثقته بأن الشعب اللبناني الشقيق سيواصل النهوض من تحت الركام واستكمال مسيرة البناء والازدهار للبنان، وإعادة بناء ما تم تدميره.

وشارك في الوقفة عدد من قيادات وكوادر حركة فتح وأعضاء من مجلس الشباب الفلسطيني.