لبنان | أصحاب المولدات يحذرون.. نريد المازوت بالسعر الرسمي أو إطفاء مولداتنا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن تجمع أصحاب المولدات بيان جاء فيه: “دعوة الى كل اصحاب المولدات لكل شخص عانى ولا زال يعاني حتى وصلت الامور الى حد لا يطاق تحمله ومن منطلق ما يتعرض له قطاع المولدات من ظلم وافتراء واكاذيب واضاليل كلها تصب في انهاكه وايصاله حتى الكسر والافلاس وبعد ما ارهقت جيوبنا بتنا اليوم نعيش في حالة نفسية لا نحسد عليها هذا من جهة اولى واما من جهة اخرى ما نقوم به هو تامين الكهرباء للمواطنين الذين هم اهلنا واخوتنا من ساعات تغذية قد تصل احيانا الى اثنين وعشرين ساعة في ظل غياب شركة كهرباء عن القيام بواجبتها حيث اصبحت شبه معدومة”.

وأضاف “كل ذلك بكفة وموضوع تامين المازوت بكفة اخرى الذي صار مفقودا حتى في السوق السوداء الذي لا قدرة لنا على شراءه ونحن غير مجبرين على فعل ذلك من هنا يا اصحاب المولدات هناك باخرة مازوت محملة باربعين مليون ليتر سترسو خلال ايام قليلة قبالة الزهراني وطرابلس لافراغ حمولتها وهي حق لنا لتشغيل مولداتنا كما حق لكل مواطن بان ينعم بالكهرباء من خلالنا انتم مدعون الى وقفة امام وزارة الطاقة وذلك يوم الخميس في الواقع في 5 آب الساعة 11:00 للمطالبة بعدم توزيع الباخرة على المحتكرين والمهربين والمخزنين واعطاء الحصص لاين كان ليتسنى بعد ذلك من توزيعها علينا بالشكل العادل وبالسعر الرسمي من خلال جداول وبيانات لكل المناطق ليصل بذلك لكل صاحب مولد حاجته بمرافقة الاجهزة الامنية بمراقبة الكميات التي تتوزع من هنا ايضا نطالب وزارة الطاقة بتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك بعدم تسليم اي كمية لاي موزع من اصحاب الحصص في منشأتي الزهراني وطرابلس الا بعد وضع الجدول المتفق”.

وتابع, “عليه والذي سنزودها به وعلى سائر القطاعات الحيوية التي تحتاج هذه المادة لهذا على كل صاحب مولد عدم التقاعس في الحضور والقاء الحضور على غيره لتكون المشاركة كثيفة جدا للتعبير عن الوجع الذي الم بنا وكل من لا يحضر لاي حجة كانت حينها لن يكون هناك مكان للتباكي والتشكيي بعدها”.

وختم البيان بالقول: “نحيطكم علما من الان وصاعدا علينا التوقف عن شراء المازوت من السوق السوداء لانه لا قدرة لنا على ذلك كما ذكرنا انفا وهذا حتما سيؤدي الى اطفاء مولداتنا واعادة تشغيلها الا بعد حصولنا على مازوت بالسعر الرسمي انتهى البيان”.