لبنان | ميشال معوض: لا حل بوجود هذه المنظومة التي دمرت لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس حركة الاستقلال النائب المستقيل ميشال معوض أنّ “الاستقالة من مجلس النواب كانت أخلاقية بعد جريمة انفجار المرفأ، مشيرًا الى أنّها “سياسية كذلك في وجود هذه المنظومة التي قتلت اللبنانيين بعد فاجعة المرفأ”.

واعتبر معوض في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”: “الانتخابات النيابية هي المدخل لإسقاط هذه الأكثرية المكونة من ميليشيا وطبقة سياسية فاشلة للنهوض بلبنان جديد يحاكي تطلعات وآمال الشعب اللبناني المنتفض على هذه الطبقة السياسية”.

كما أكد انه “لا حل بوجود هذه المنظومة التي دمرت لبنان والمسؤولية تقع على الجميع”، معتبرًا انه “يجب الذهاب نحو حكومة انتقالية تحضر للانتخابات النيابية”.