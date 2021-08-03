لبنان | إليكم برنامج المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

ينعقد غدا المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني، بمشاركة عدد من الدول الكبرى أبرزها فرنسا والولايات المتحدة.

وقد نشرت “المركزية” بعض المعلومات عن البرنامج:

⁃ الافتتاح الساعة ١٢ بتوقيت باريس ، الساعة الواحدة بتوقيت لبنان .

⁃ كلمة الافتتاح للرئيس ماكرون ، وكلمة للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.

⁃ كما ستكون كلمة للرئيس العماد ميشال عون .

⁃ وكلمة للرئيس الاميركي جو بايدن

⁃ كلمات للدول المشاركة ، وهي حتى الان حسب المصادر الفرنسية :

⁃ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

⁃ ملك الاردن عبدالله الثاني

⁃ رئيس وزراء اليونان

⁃ رئيس الوزراء العراقي

⁃ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

⁃ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

⁃ رئيس وزراء كندا

⁃ رئيس الاتحاد الاوروبي شارل ميشال

⁃ رئيس وزراء الكويت

⁃ كما يشارك وزراء خارجية : المانيا ، النمسا ، هولندا ، قبرص ، بريطانيا ، ايطاليا ، بلجيكا ، فنلندا ، كرواتيا ، اسبانيا ، قطر ، سويسرا .

⁃ كما تشارك : المملكة العربية السعودية ، الامارات ، الصين ، الجامعة العربية

⁃ وهناك دول اخرى ستعلن عن مشاركتها لاحقا .

⁃ سيصدر بيان في نهاية المؤتمر باسم فرنسا والامم المتحدة.

كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستنقل مباشرة كما كلمة الرئيس ميشال عون عبر شاشة تلفزيون لبنان .