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لبنان | إليكم برنامج المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

فرنسا- لبنان

ينعقد غدا المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني، بمشاركة عدد من الدول الكبرى أبرزها فرنسا والولايات المتحدة.

وقد نشرت “المركزية” بعض المعلومات عن البرنامج:

⁃ الافتتاح الساعة ١٢ بتوقيت باريس ، الساعة الواحدة بتوقيت لبنان .
⁃ كلمة الافتتاح للرئيس ماكرون ، وكلمة للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.
⁃ كما ستكون كلمة للرئيس العماد ميشال عون .
⁃ وكلمة للرئيس الاميركي جو بايدن
⁃ كلمات للدول المشاركة ، وهي حتى الان حسب المصادر الفرنسية :
⁃ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
⁃ ملك الاردن عبدالله الثاني
⁃ رئيس وزراء اليونان
⁃ رئيس الوزراء العراقي
⁃ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
⁃ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
⁃ رئيس وزراء كندا
⁃ رئيس الاتحاد الاوروبي شارل ميشال
⁃ رئيس وزراء الكويت
⁃ كما يشارك وزراء خارجية : المانيا ، النمسا ، هولندا ، قبرص ، بريطانيا ، ايطاليا ، بلجيكا ، فنلندا ، كرواتيا ، اسبانيا ، قطر ، سويسرا .
⁃ كما تشارك : المملكة العربية ، الامارات ، الصين ، الجامعة العربية
⁃ وهناك دول اخرى ستعلن عن مشاركتها لاحقا .
⁃ سيصدر بيان في نهاية المؤتمر باسم فرنسا والامم المتحدة.

كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستنقل مباشرة كما كلمة الرئيس ميشال عون عبر شاشة تلفزيون لبنان .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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