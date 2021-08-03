لبنان | إليكم برنامج المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني

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فرنسا- لبنان
ينعقد غدا المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني، بمشاركة عدد من الدول الكبرى أبرزها فرنسا والولايات المتحدة.
وقد نشرت “المركزية” بعض المعلومات عن البرنامج:
⁃ الافتتاح الساعة ١٢ بتوقيت باريس ، الساعة الواحدة بتوقيت لبنان .
⁃ كلمة الافتتاح للرئيس ماكرون ، وكلمة للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.
⁃ كما ستكون كلمة للرئيس العماد ميشال عون .
⁃ وكلمة للرئيس الاميركي جو بايدن
⁃ كلمات للدول المشاركة ، وهي حتى الان حسب المصادر الفرنسية :
⁃ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
⁃ ملك الاردن عبدالله الثاني
⁃ رئيس وزراء اليونان
⁃ رئيس الوزراء العراقي
⁃ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
⁃ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
⁃ رئيس وزراء كندا
⁃ رئيس الاتحاد الاوروبي شارل ميشال
⁃ رئيس وزراء الكويت
⁃ كما يشارك وزراء خارجية : المانيا ، النمسا ، هولندا ، قبرص ، بريطانيا ، ايطاليا ، بلجيكا ، فنلندا ، كرواتيا ، اسبانيا ، قطر ، سويسرا .
⁃ كما تشارك : المملكة العربية السعودية ، الامارات ، الصين ، الجامعة العربية
⁃ وهناك دول اخرى ستعلن عن مشاركتها لاحقا .
⁃ سيصدر بيان في نهاية المؤتمر باسم فرنسا والامم المتحدة.
كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستنقل مباشرة كما كلمة الرئيس ميشال عون عبر شاشة تلفزيون لبنان .