لبنان | تعديل تعرفة خدمة ROAMING.. وزير الاتصالات يوضح السبب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط اللغط الدائر عن تعديل تعرفة خدمة التجوال roaming وقال في بيان، “وصلت رسائل هاتفية قصيرة الى مشتركينا تعلمهم بتعديل طرأ على تعرفة خدمة التجوال outbound roaming، يهمنا ان نوضح للرأي العام ان هذه الخدمة تعتبر من الخدمات الاضافية ويتعين على الوزارة دفع اعبائها لشركات الاتصالات الخارجية بالعملات الصعبة (دولار ويورو)”.

وأضاف، “حفاظا منا على المال العام، وبناء على الوضع الاقتصادي وسعر الدولار السوقي المتقلب في لبنان، كان لا بد لنا لاستمرار تفعيل هذه الخدمة، من اللجوء الى تعديل تعرفة التجوال الدولي، مع ابقاء الجزء المتعلق بالدولة اللبنانية على ما كان عليه سابقا وزيادة هامش الفرق بنسبة معينة لتغطية شراء العملات الصعبة حق الشركات الخارجية”.

وأشار الى أن “هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان ديمومة خدمة التجوال Roaming لا سيما أنها اختيارية للمواطن وليست اجبارية، ويطبق عليها سعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل مصرف لبنان”.