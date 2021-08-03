لبنان | نقيب المهندسين في بيروت: لن تُشفى جراحنا طالما العدالة لم تتحقق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

دعا نقيب المهندسين في بيروت المهندس عارف ياسين في بيان له “كل مهندسات ومهندسي لبنان إلى المشاركة في المسيرة التي تنطلق في الثالثة من بعد ظهر يوم غد الأربعاء، من أمام قصر العدل وصولا إلى تمثال المغترب – المرفأ، وقال: “بعد مرور سنة على جريمة تفجير بيروت، قلب لبنان، لا تزال جراحنا تنزف ولا تزال أنفاس الضحايا وضحكاتهم تسكن في نفوس الأهالي وفي زوايا البيوت، فكل يوم يمر من دون محاسبة ومن دون عقاب للمجرمين ولكل الذين تسببوا بهذه الكارثة هو بمثابة محاولة قتل جديدة للبنانيين جميعا”.

أضاف: “لن تشفى جراحنا طالما العدالة لم تتحقق، ولن تهدأ نفوس أهالي الضحايا، ولا نفوس اللبنانيين جميعا طالما العدالة لم تتحقق. نحن في نقابة مهندسي بيروت طالبنا ونطالب بتحقيق العدالة من دون تأخير أو إبطاء أو مماطلة أو تسويات، ونطالب القضاء بالقيام بدوره الفعال بكشف الحقيقة وإحقاق الحق صوناً للعدالة، ونشد على يدي قاضي التحقيق، ونطالبه بالاستمرار بما بدأه من دون التراجع تحت أي ظرف كان. نحن لن ننسى ولن نسامح”.