لبنان | بلدية صيدا: لإلزامية تركيب العدادات لجميع المشتركين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

جددت بلدية صيدا في بيان، دعوتها لأصحاب المولدات الكهربائية لإلزامية تركيب العدادات لجميع المشتركين من دون إستنثاء، وبشكل خاص للمشتركين بقوة 5 أمبير، وغالبيتهم من أصحاب الدخل المحدود والطبقات الشعبية، وذلك لتمكينهم من ترشيد إستهلاكهم للتيار الكهربائي بما يتناسب مع مدخولهم المحدود جدا، إن لم يكن معدوما”.

كما دعتهم” في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين وإستمرار الأزمة المعيشية والإقتصادية الخانقة، للتعاون مع البلدية لما فيه المصلحة العامة، ومراعاة ظروف المشتركين من الطبقات الشعبية والفقيرة بتخفيض فاتورة الإستهلاك الشهري بالقدر الممكن، تحقيقا لمبدأ التكافل الإجتماعي والإنساني في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها جميعا في هذا الوطن”.