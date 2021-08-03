لبنان | قفزة جديدة لدولار السوق السوداء.. هذه تسعيرته عصر اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وسجّل عصرا 20850 – 20900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وسجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء ما بين 20500 و20600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بدأ الدولار موجة صعود جديدة بعد أن تراجع في الأسبوع الماضي، على وقع بعض التفاؤل من ظهور بوادر على تشكيل حكومة جديدة في البلاد برئاسة رجل الأعمال اللبناني الملياردير نجيب ميقاتي، بدل حكومة تسيير الأعمال الحالية.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.