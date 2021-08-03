لبنان | سيرج داغر لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الجميع مدان بدءاً من رأس الهرم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2021 4:15 مساءً

ساعة قليلة تفصلنا عن الذكرى السنوية الاولى لتفجير المرفأ الذي وصفته منظمة العفو الدولية “باحد اضخم الانفجارات غير النووية في التاريخ” والسؤال الذي يطرح ماذا بعد 4 آب وماذا يحضر اهالي الضحايا للضغط باتجاه تنفيذ الادعاءات التي سطرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ورفع الحصانات عن من تم استدعاؤهم؟

“حزب الكتائب” فقد العديد من كوادره في الانفجار ولذا فهو اختار مواجهة السلطة من خارج قبة البرلمان وفي هذه المناسبة الاليمة ماذا يقول امين عام الحزب سيرج داغر لـ “صوت بيروت انترناشونال” عن الخطوات اللاحقة وكيف ينظرون الى عرقلة عمل المحقق العدلي؟

بالنسبة لحزب الكتائب وفق داغر جميع من وردت اسماؤهم وتلك التي قد ترد في مرحلة لاحقة نعتبرهم مدانين وليسوا بمتهمين لانهم على علم بوجود النيترات ولم يحركوا ساكنا لمعالجة بقائها رغم خطورتها من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي علم بوجودها واكتفى بارسال مراسلة ادارية تتطلب وقتا طويلا للمعالجة وصولا الى جميع المسؤولين الذين لهم علاقة بهذا الملف الامر الذي يؤشر الى ان هناك شبه تواطؤ يوصف بالحد الادنى بالاهمال فكيف اذا كانت متفجرة.

ويكرر داغر اعتباره ان الجميع مدان من رئيس الجمهورية الى رؤساء الحكومات وقادة الجيش المتعاقبين ورؤساء الاجهزة الامنية ووزراء النقل الذين مروا على الوزارة خلال فترة تخزين النيترات والمفارقة ان من قام بعمله وفق مسؤولياته ومهامه تم توقيفه.

وتابع داغر من نفى معرفته بخطورة ونوعية النيترات لا يمكنه التهرب من المسؤولية وكان بالاحرى به ان يطلب من الاجهزة الامنية التابعة له توضيح ماهيتها وان كانت تشكل خطرا لافتا الى انهم يحاولون التهرب من المسؤولية لاسيما وان معظم القضاة معينين من قبلهم ويسعون بكل الوسائل لاحالة انفسهم على المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء الذي يضم نواب من المجلس ومنهم علي عمار فكيف يمكن لهذا الاخير القيام بادانة حزبه الذي خزن النيترات.

وانطلاقا مما اوردناه نؤكد ان ثقتنا منعدمة بهذه الطبقة السياسية وبتحقيقاتهم وبعملهم الامني وعجز السلطة القضائية المعينة من قبلهم عن الوصول الى الحقيقة ومحاسبتهم.

واضاف لن نقبل ان يقوم المدان بمحاكمة نفسه ولذا نحن نؤكد باسم الشعب اللبناني و”حزب الكتائب” ان لا ثقة مطلقة بهم ومن هنا سنقوم بمحاسبتهم من خلال التحركات على الارض والانتخابات النيابية مع الاستمرار بالضغط على المجتمع الدولي لمحاسبة هؤلاء وادانتهم من قبله ووضع العقوبات عليهم موضع التنفيذ لانهم مهملين وغير كفوئين ومجرمين ولم يأبهوا لارواح الشعب اللبناني.

واضاف بالنسبة لنا كل الطبقة السياسية المؤلفة حاليا من 118 نائبا الذين مازالوا تحت قبة البرلمان الى رؤساء الحكومات المكلفين مرفوضين ونطالب برحيلهم.

اما بالنسبة لكلام الوزير باسيل عن انفجار المرفأ ومطالبته بمعرفة الحقيقة شدد داغر على ضرورة ان يتوقف عن اظهار نفسه كمجموعة من المعارضة وهو الرجل الاقوى في العهد الذي عين قادة الاجهزة الامنية وقائد الجيش ومدير عام امن الدولة والقضاة ومدير عام الجمارك بدري ضاهر انطلاقا من كل هذه الامور على باسيل التوقف عن التشخيص والانتقال الى تحمل المسؤولية وهو الذي تحدث عن ادارة المرفأ وان كانت تتطابق مع مسيرته في وزارة الطاقة التي باتت 24/24 مقطوعة وفي حال اعتمد الاسلوب نفسه فهو يطمح الى محو المرفأ من خارطة العاصمة.

وكرر داغر دعوته لباسيل للتوقف عن اعتبار نفسه من فريق المعارضة فكيف يمكن ان يكون الرجل القوي في العهد والى جانبه 15 وزيرا ويملك اكبر كتلة نيابية ورئيس قوي ويخرج بتحليلات وكأنه في الجهة المقابلة للسلطة لافتا الى ان من يخوض معركة كسر عظم للحصول على حصة كبيرة في السلطة عليه تحمل المسؤولية عندما يحل الخراب في البلد وعليه التوقف عن اعطاء الدروس في المعارضة عندما يتحدث عما كان يجب القيام به لتفادي هذه الكارثة لذا نطرح عليه السؤال من يتحمل المسؤولية في ادارة هذا الملف الا ان كان يعتبر ان ادارة البلد فاشلة من رأس الهرم ومن عينهم هم مجموعة من الفاشلين وهنا يكون ظنه بمكانه ونحن سنكون الى جانبه.