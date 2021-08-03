لبنان | نحاس ودرويش زارا الراعي بتكليف من ميقاتي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:24 مساءً - منذ 6 ثواني

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان عضوي “كتلة الوسط المستقل” النائبين نقولا نحاس وعلي درويش.

وقال النائب نحاس في تصريح بعد الزيارة: “بتكليف من دولة الرئيس نجيب ميقاتي قمنا بزيارة البطريرك الراعي واطلعناه على الاجواء السائدة في عملية التأليف الحكومي، واطلعنا على ارائه، وتمنينا ان يستمر التواصل من اجل الوصول الى الغاية التي نريدها جميعا”.

اضاف: “البطريرك مهتم جدا بأن تبصر الحكومة النور سريعا من اجل الوطن والناس والبلد، وباذن الله فان التواصل سيستمر والامور مرهونة باوقاتها، والمهم، كما يقول غبطته، ان نتعلم من عبر الماضي، ونسعى للبحث في ازالة كل المعوقات، لأن الوصول الى تشكيل حكومة أمر اساسي من اجل مستقبل اللبنانيين واستمرار لبنان”.