لبنان | سيارة مفخخة في بعبدا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:24 مساءً - منذ 57 دقيقة

انتشرت منذ قليل معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الاشتباه بسيارة مفخخة على طريق بعبدا.

وأثارت السيارة المشبوهة تساؤلات أهالي المنطقة، إلّا أنّ مصدر أمني أوضح أن “دورية من لواء الحرس الجمهوري كانت في مهمة روتينية واشتبهت بسيارة من نوع “مرسيدس” متوقفة على الطريق المؤدّية إلى قصر بعبدا بشكل يثير الشكّ”.

وأشار إلى أنّه “تمّ قطع الطريق وتفتيش السيارة والتدقيق في مستنداتها فتبيّن أنّها مسروقة وسائقها تركها في الطريق وفرّ إلى جهة مجهولة، وبالتالي تمّ تسليمها إلى قوى الأمن الداخلي لاستكمال الإجراءات المناسبة”.

من جهة ثانية، نفى المصدر أن “تكون السيارة مفخخّة كما تمّ التداول به عبر تطبيق واتساب ومواقع الكترونية”.