لبنان | عراجي يحذر: عاجزون عن مواجهة تفشي الوباء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنه في حال تفشّي وباء كورونا أكثر لن نتمكن من مواجهاته في المستقبل مع انقطاع الأدوية ومعاناة القطاع الصحي.

وحذّر عراجي في حديث له من المرحلة المقبلة، مطالباً الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحدّ من تفشّي كورونا.

وفي الموازاة، اعتبر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض أنه مما يثير القلق، أن عدد طلبات نقل مرضى مصابين بكورونا إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، آخذ في الارتفاع بشكل حاد. من الواضح أن العديد من المستشفيات لم تعد فتح وحدات كورونا الخاصة بها ولو جزئيًا. من المهم معرفة القدرة الاستيعابية الحالية، وينبغي اتخاذ تدابير لزيادتها.

وأوضح أنه سيكون معدل الزيادة في انتشار متحور دلتا أكثر وضوحًا عندما يتم إصدار أرقام كورونا الجديدة الليلة. تميل أرقام الثلاثاء إلى أن تكون الأعلى في الأسبوع، لأنها تتضمن بعض نتائج الفحوصات المتراكمة من عطلة نهاية الأسبوع. ستكون اي زيادة كبيرة في الاعداد خبرا سيئا.

وقال: “نجد أنفسنا اليوم في حالة أسوأ مما كنا عليها قبل عام على جبهات عدة. محاولات الخروج من الازمات المتلاحقة تعارضها تطورات جديدة. مع اللقاح، جاء متحور دلتا. ومع ذلك، فإن حظنا لا بد أن يتغير، فنحن نستحق استراحة محارب. نأمل أن يأتي ذلك قريبا”.