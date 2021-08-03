لبنان | إقفال مرفق جعيتا السياحي غداً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر مرفق جعيتا السياحي بيانا جاء فيه: “بناء على تعميم الحكومة اللبنانية بالإقفال العام يوم الأربعاء بتاريخ 4 آب 2021 واحتراما للشهداء والمتضررين يقفل مرفق جعيتا السياحي أبوابه أمام الزوار ليعاود ويفتح يوم الخميس 5 آب 2021”.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية حملت الرقم 14/2021 قضت بـ “إعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت”.

وجاء في المذكرة:

“تقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء 4 آب 2021 في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم”.