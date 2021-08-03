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لبنان | طوافة عسكرية تخمد النيران في وادي جهنم

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:11 مساءً - منذ ساعتين

حريق في عكار - أرشيفية

بدأت طوافة عسكرية منذ الساعة الثامنة صباح اليوم بطلعات لإهماد النيران التي تأججت ليلا في وادي جهنم بين بلدتي مشمش والقمامين حيث المنحدرات الصعبة جدا.

وكانت فرق الدفاع المدني من مركزي ببنين-العبدة والسدقة قد عملت على تجهيز بركة في بلدة حرار القريبة من موقع الحريق لتزويد المروحية بالمياه.

وتوجه فريق التدخل السريع في جمعية “درب عكار” البيئية الى عمق الحريق مع آلياتي لزاب وشوح مجهزتين للتوغل في المناطق الصعبة للمساهمة في معالجة النيران الآخذة بالتوسع في هذه المنطقة الحرجية الصعبة المسالك وحيث كثافة الاشجار الحرجية المعمرة المهددة بالفناء جراء هذا الحريق المستمر منذ بعد ظهر يوم أمس.

يشار الى ان فريق درب عكار واجه صعوبات كبيرة في هذه المهمة المستمرة منذ امس، ونضبت لديه مادة البنزين في خزانات سيارتيه ومضخات المياه الآلية المحمولة، واضطر الفريق الى تعبئتها بواسطة غالونات البنزين من السوق السوداء، بأسعار خيالية، مع إقفال محطات الوقود في المنطقة نتيجة نضوب مخزونها من البنزين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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