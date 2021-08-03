لبنان | المشرفية: أتمنى على القطاع السياحي التوقف عن العمل غداً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 ثواني

تمنى وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية على القطاع السياحي التوقف عن العمل غدا والتضامن الكامل مع عائلات الشهداء والجرحى والمنكوبين والصلاة عن أرواح الشهداء الأبرار.

وقال في تغريدة له عبر “تويتر”: “في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت وبيروت قلب لبنان، أتوجه إلى القطاع السياحي بكل مؤسساته متمنيا عليهم التوقف عن العمل غدا والتضامن الكامل مع عائلات الشهداء والجرحى والمنكوبين والصلاة عن أرواح الشهداء الأبرار، والحقيقة آتية”.