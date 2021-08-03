لبنان | الدفاع المدني: 80 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“يعمل عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا وبمساندة طوافة تابعة للقوات الجوية على إخماد حريق شب في أحراج وادي جهنم (عكار).

كما تمكن العناصر ، خلال ال 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد65) :

* أحراج (عدد4) :

(م. جبل لبنان)(عدد1): متابعة تبريد حريق (كفرقطرة – دير القمر).

(م. لبنان الشمالي) (عدد2) : متابعة تبريد حريق (عندقت – عودين) – القبيات.

* أعشاب (عدد47):

(م.بيروت) (عدد1) : زقاق البلاط.

(م.جبل لبنان) (عدد11): بليبل – برج حمود – بحمدون – قبرشمون – الربوة – الدبية – مشمش.

وأشجار في : السمقانية – كفرنبرخ.

واطارات في : البوشرية – الجديدة.

(م. لبنان الشمالي) (عدد5) : مزيارة – بيت جيدا – كوشا.

واشجار في : قلحات – كفرقاهل.

(م.عكار) (عدد6) : خراب الحياة – حلبا.

وأشجار: كوشا – فنيدق – القموعة – رحبة.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد8) : الشهابية – جناتا – (بدياس والحلوسية) – صيدا – سيروب – الحوش – كفرحتا.

واشجار مثمرة بين الشهابية وكفردونين.

(م. النبطية) (عدد6) : ديرسريان – شوكين – بنت جبيل – القصيبة – خلة الحمرا – الخيام.

(م.البقاع) (عدد10): الفرزل (*2) – التويتي – الكرك – المدينة الصناعية/زحلة – كفريا – الليطاني – ضهور زحلة – أبلح.

واشجار في : قب الياس – المرج.

* منازل (عدد2) : شمسطار – كورنيش المزرعة.

* سيارات (عدد2) : الهري – درعون.

* كهرباء (عدد4): مولد واعشاب في جبيل – مولد في برجا – لوحة فواصم داخل مبنى في الأشرفية – غرفة كهرباء في الأوزاعي.

* مؤسسات (عدد1) : داخل محطة لتوزيع المحروقات في الكفور.

* نفايات (عدد3) : القموعة – داخل مستودع مهجور في بنت جبيل – زفتا.

* مختلف (عدد2) : بؤرة لتجميع قطع سيارات مستعملة في سقي التبانة – حصيد في الخيارة.

– نقل وإسعاف (عدد14) :

* حوادث (عدد13): الأشرفية – فردان – شارع عفيف الطيبي – الزلقا – الفرزل – طريق الجديدة – الكولا – سحمر- كورنيش المزرعة – سليم سلام – عين الرمانة – البربير – برج حمود.

* حوادث سير (عدد1): طريق المطار ونقل جريح إلى المستشفى.

– إغاثة و إنقاذ (عدد1) : إنقاذ مواطنة إثر سقوطها عن منحدر أثناء ممارستها هواية المشي في واد في شوان.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 80 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.