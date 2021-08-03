لبنان | بالصورة – سناء مفقودة في بشري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

سناء عماد كنجو (من مواليد عام 1998، مكتومة القيد)

التي غادرت بتاريخ 31-7-2021، منزلها الزّوجي الكائن في بشرّي، ولم تَعُد حتى تاريخه.

يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بشرّي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 671188-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.