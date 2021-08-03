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لبنان | بالصورة – سناء مفقودة في بشري

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة
بلدة بشري

بلدة بشري

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

سناء عماد كنجو (من مواليد عام 1998، مكتومة القيد)
التي غادرت بتاريخ 31-7-2021، منزلها الزّوجي الكائن في بشرّي، ولم تَعُد حتى تاريخه.

يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بشرّي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 671188-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

سناء كنجو

سناء كنجو

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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