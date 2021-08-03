لبنان | المجلس اللبناني للسيدات القياديات: للإلتزام التام بالإقفال العام في 4 آب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يدعو المجلس اللبناني للسيدات القياديات إلى الالتزام التام بالاقفال العام في 4 آب، تضامناً مع أهالي الضحايا والمواطنين المتضررين والمحال التجارية التي تكبدت أضرار جسيمة يوم حصلت الفاجعة.

ويؤكد المجلس اللبناني للسيدات القياديات، التزامه بالإقفال الشامل ويدعو كافة المؤسسات واصحاب العمل إلى التضامن في هذه الوقفة التي تذكّرنا بالنكبة الأليمة التي أصابت لبنان”.

وأشار إلى الحاجة لكشف ملابسات الإنفجار وإحقاق الحق في أقرب فرصة ممكنة، آملاً أن تكشف التحقيقات الرسمية كل من كان وراءه، طالباً من الأجهزة الأمنية أن تعزز جهودها للقبض على المجرمين الذين تسببوا به.

وختم المجلس دعوته القطاع الخاص بالصمود والاتحاد والالتفاف معاً للحفاظ على مجتمعنا واقتصادنا والاصرار على العدالة التي هي اساس النهضة، فالقانون وتطبيقه ضمن مؤسسات الدولة وبعيدا عن مظاهر الثأر والفوضى المدمّرة التي بدأت تظهر في مجتمعنا هي مصدر الثقة التي نتطلّع الى بنائها وتطويرها للخروج من هذه الازمة الخانقة، راجياً عودة لبنان كواحة اقتصادية بكامل طاقاتها.