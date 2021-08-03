لبنان | معدل الزيادة في انتشار متحور دلتا في لبنان سيكون أكثر وضوحًا اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:09 صباحاً - منذ 3 دقائق

كتب مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض: “بالأمس، تم تلقيح ١٧١٠ اشخاص في مركز اللقاح التابع لمستشفى رفيق الحريري الجامعي. كما تم إعطاء الآلاف من الجرعات في مراكز اللقاح الأخرى في لبنان. هل يمكن للقاح وقف موجة كورونا القادمة؟ هذا هو الهدف، على الرغم من أن متحور دلتا أثبت أنه يمثل تحديًا كبيرًا”.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “تُظهر بيانات حديثة في مختبراتنا أن ٨٠% من فحوصات PCR الإيجابية كانت لمرضى غير مُلقحين، و ٩% لمرضى تلقحوا جزئيًا، و١١% لمرضى مُلقحين بالكامل. الأهم من ذلك، الغالبية العظمى من المرضى الذين احتاجوا لدخول المستشفى كانوا ممن لم يتلقوا اللقاح. اللقاح مفيد كما يظهر الرسم البياني.

وتابع: مما يثير القلق، أن عدد طلبات نقل مرضى مصابين بكورونا إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، آخذ في الارتفاع بشكل حاد. من الواضح أن العديد من المستشفيات لم تعد فتح وحدات كورونا الخاصة بها ولو جزئيًا. من المهم معرفة القدرة الاستيعابية الحالية، وينبغي اتخاذ تدابير لزيادتها.

وأوضح أنه سيكون معدل الزيادة في انتشار متحور دلتا أكثر وضوحًا عندما يتم إصدار أرقام كورونا الجديدة الليلة. تميل أرقام الثلاثاء إلى أن تكون الأعلى في الأسبوع، لأنها تتضمن بعض نتائج الفحوصات المتراكمة من عطلة نهاية الأسبوع. ستكون اي زيادة كبيرة في الاعداد خبرا سيئا.

وقال: “نجد أنفسنا اليوم في حالة أسوأ مما كنا عليها قبل عام على جبهات عدة. محاولات الخروج من الازمات المتلاحقة تعارضها تطورات جديدة. مع اللقاح، جاء متحور دلتا. ومع ذلك، فإن حظنا لا بد أن يتغير، فنحن نستحق استراحة محارب. نأمل أن يأتي ذلك قريبا”.