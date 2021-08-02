لبنان | مستشفى جبل عامل: عدد اللقاحات تجاوز الـ37 ألفاً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

واصل مستشفى جبل عامل في صور، وبالتعاون مع وزارة الصحة، تقديم لقاح “فايزر” إِلى المواطنين، في مواجهة وباء كورونا.

وشهد المركز المخصص للقاح في المستشفى زحمة، وسط إجراءات صحية اعتمدتها ادارة المستشفى. كما وخصصت جناحا لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، على ما أعلن مدير المستشفى الدكتور وائل مروة.

وأشار المشرف على المركز وليد مروة إلى أن “مجموع اللقاحات التي أعطيت منذ بدء الحملة 37000 إلى اليوم”، وأضاف أن الإدارة مستمرة في توفير اللقاح إلى المواطنين، وتوجه بالشكر إلى وزارة الصحة بشخص الوزير الدكتور حمد حسن والادارة المختصة في الوزارة، مؤكدا “التعاون للوصول الى مناعة اجتماعية كاملة”.