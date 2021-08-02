لبنان | جمعية تجار عاليه: الإقفال العام والحداد الوطني في 4 آب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعت جمعية تجار عاليه في بيان، و”احتراما للذكرى السنوية الأولى لإنفجار المرفإ في 4 آب… إلى الإقفال العام والحداد الوطني”.

كما ودعت إلى “المشاركة الشعبية والوطنية للمطالبة بتحقيق العدالة في مقاضاة كل من تسبب أو شارك أو حضر أو نفذ هذا الإنفجار الجبان”.

في هذا المجال، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة إدارية الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت.

وجاء في المذكّرة: “تقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء 4 آب 2021، في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنًا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم”.