لبنان | هل يشهد مؤتمر دعم لبنان مشاركة الرئيس بايدن؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال مصدر في الإدارة الأميركية إن الرئيس جو بايدن سيشارك في المؤتمر الذي ستستضيفه فرنسا الأربعاء للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني.

وفي تصريحات لـ”الشرق”، أضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي كلمة عبر الفيديو خلال القمة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في الأربعاء 4 آب الجاري بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة، لتلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم، في إطار مساعدات إنسانية يقدّمها المجتمع الدولي مباشرة إلى اللبنانيين.

ومنذ بدء الأزمة في لبنان في خريف العام 2019 وهي من بين أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850، بحسب البنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار بالسوق السوداء.