لبنان | تحذير هام من مصلحة الأبحاث الزراعية للمواطنين.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

دعت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، في بيان، الى التنبه من مرض الكلب وظهور الافاعي والعقارب والحشرات، واشارت الى انه “منذ 4 سنوات طلبت من جميع البلديات وجمعيات الرفق بالحيوان، العمل على مكافحة مرض “الكلب ” الذي تم فحصه في مختبرات الصحة الحيوانية التابعة للمصلحة في الفنار. بعدها توفي شاب من بلدة أنفه بعد تعرضه لعضة من كلب مصاب بداء الكلب”.

اضافت: “مع ارتفاع درجات الحرارة ، يزداد ظهور الافاعي في مختلف المناطق لذا يطلب من المواطنين الانتباه، علما أن بعض الافاعي غير سام. كذلك، مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد ظهور حشرات وعقارب ودبابير وغيرها من الكائنات الحية التي قد تؤذي المواطن والتي يظهر بعضها أبكر من المعتاد أو في مناطق جديدة أو للمرة الأولى”.