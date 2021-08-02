لبنان | مؤتمر دعم لبنان يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، أنّ المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة الأربعاء دعماً للبنان، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان”.

وقالت الرئاسة في بيان: “مع تدهور الوضع، تُقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها”، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

مصادر فرنسية أفادت للمركزية بان هدف المؤتمر مساعدة الشعب اللبناني، مشيرة الى ان هناك مبلغ 250 مليون دولار مسجلة من مشاركين ، وان مساهمة فرنسا قد تصل الى 80 مليون اورو ما عدا مبلغ 150 مليون اورو قيد الانفاق على مشاريع تنفذها مؤسسات المجتمع المدني في القطاع التربوي والصحي والاستشفائي والثقافي والمستشفيات والجامعات والمدارس.

وتوقعت ان تتضاعف المساعدات ويرتفع رقم المساهمين من شركات ومؤسسات خاصة خصوصا ان هناك شركات فرنسية تعمل الان في مرفأ بيروت، وان كل هذه المساعدة هي تحت رقابة واشراف الامم المتحدة عبر منظمات المجتمع المدني وغير الحكومية لتجنب تدخل الادارة في الموضوع.

واعتبرت ان هذا الزخم الدولي يجب ان يحث القوى السياسية في لبنان على استعجال تشكيل الحكومة والبدء بالاصلاحات للافادة من مساعدات سيدر التي تجاوزت الـ11 مليار دولار. ويتابع ماكرون والرئيس الاميركي جو بايدن الجهود لتنفيذ الاصلاحات مع تشكيل الحكومة ليستفيد لبنان من المساعدات لانه من دونها لن يتلقى اي مساعدة.

ويشارك في المؤتمر حتى الساعة مسؤولون عن دول الاتحاد الاوروبي وسويسرا والولايات المتحدة الاميركية وكندا ومصر وقطر والسعودية والعراق والامارات ولبنان وبنك الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي .