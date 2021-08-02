لبنان | لقاء بين دياب وممثلي المستشفيات الحكومية لبحث حاجات العاملين ومعاناتهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 47 دقيقة

أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي – بيروت، في بيان، انه “برعاية رئيس الإتحاد العمالي بشارة ألاسمر، إلتقى ممثلو مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي إلى جانب عدد كبير من ممثلي المستشفيات الحكومية من كافة المحافظات اللبنانية بعد ظهر اليوم دولة رئيس مجلس الوزراءالدكتور حسان دياب في السراي الحكومي، حيث تم تقديم شرح مفصل لحاجات العاملين في هذه المستشفيات ولمعاناتهم على مدى السنوات الطويلة الماضية.

وبالنسبة لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، إلى جانب المواضيع العامة فقد تم التركيز على بندين أساسيين:

1 – تأمين المساعدة العاجلة والتواصل مع وزارة المال والعاملين فيها لحل أزمة جداول سلسلة الرتب والرواتب لدى وزارة المال لكي يتمكن العاملون من قبض رواتبهم كاملة وتنزيلها على أساس الراتب.

2 – المطالبة بتأمين مساهمة مالية لتسديد المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب”.

وتابع البيان: “اما أبرز المواضيع التي طرحها الحاضرون بشكل عام فكانت تلك المتعلقة بإعادة ضم العاملين إلى كنف الإدارة العامة، التأخر المستمر بتسديد الرواتب والمستحقات التي تصل لأكثر من 12 شهرا متراكمة لبعض المستشفيات، الإزدواجية بتطبيق المعايير من قبل عدد كبير من الإدارات العامة للمستشفيات ومجالس إداراتها، ملف السلسلة ومتأخراتها ومفعولها الرجعي، تأخر وزارة الصحة العامة بتسديد مستحقات المستشفيات الحكومية مما ينعكس سلبا على تسديد رواتب العاملين فيها، تدني القيمة الشرائية للرواتب، وموضوع الراتب التقاعدي وانعدام الضمانات لما بعد سن التقاعد، وفصل الراتب عن تسديد مستحقات المستشفيات من مختلف الجهات الضامنة وغيرها من الأمور”.

وركز الاسمر والحضور على “ضرورة تأمين مساهمات فورية لتغطية المتأخرات للعاملين الذين أقل ما يمكن أن يقال عنهم بأنهم خط الدفاع الأول خلال الآونة الأخيرة وخلال جائحة كورونا ومختلف الأزمات الصحية والأمنية التي مرت بها البلاد”.

من جهته رحب رئيس دياب بالحضور، وأثنى على “الدور الريادي للعاملين في المستشفيات الحكومية وأكد على وقوفه بصفنا وإلى جانبنا، ووعد الحضور بأنه لن يألو جهدا أو يتأخر بتأمين المطلوب في القريب العاجل فور تأمين الكتب والملفات اللازمة والمعطيات لتقديمها له فور تحضيرها، وهو ما سوف نعمل عليه على عجل ونبذل كل جهد مطلوب خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله”.