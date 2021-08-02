لبنان | اللمسات الأخيرة على خطة البطاقة التمويلية وُضعت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 57 دقيقة

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، عصر اليوم، في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، ضم الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: غازي وزني، راوول نعمه، رمزي المشرفية، وغادة شريم، رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.

وتم وضع اللمسات الأخيرة على خطة البطاقة التمويلية على أن يستكمل البحث الإثنين المقبل.