لبنان | ماذا سيجري على الحدود الجنوبية اللبنانية اليوم وغدا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين عن انطلاق تمرين “شعاع الشمس” لتحسين جاهزية قواته للمعارك على الحدود اللبنانية.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له أن مناورات “شعاع الشمس” تنطلق مساء اليوم الاثنين على طول القطاع الحدودي اللبناني وتنتهي بعد ظهر غد الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه تم التخطيط للتمرين مسبقا كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2021، وستكون هناك حركة نشطة لقوات الجيش في المنطقة.

وحسب البيان، فقد تم تصميم التمرين لاختبار استعداد القوات لأيام المعارك، في إطار دراسة كيفية تطبيق الدروس المستفادة من الأحداث العملياتية الأخيرة، مع التركيز على دروس عملية “حارس الاسوار”، كجزء من “عملية تحقيق وتعلم مشتركة مع قسم غزة”.