اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | ماذا سيجري على الحدود الجنوبية اللبنانية اليوم وغدا؟

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

الحدود الجنوبية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين عن انطلاق تمرين “شعاع الشمس” لتحسين جاهزية قواته للمعارك على الحدود اللبنانية.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له أن مناورات “شعاع الشمس” تنطلق مساء اليوم الاثنين على طول القطاع الحدودي اللبناني وتنتهي بعد ظهر غد الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه تم التخطيط للتمرين مسبقا كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2021، وستكون هناك حركة نشطة لقوات الجيش في المنطقة.

وحسب البيان، فقد تم تصميم التمرين لاختبار استعداد القوات لأيام المعارك، في إطار دراسة كيفية تطبيق الدروس المستفادة من الأحداث العملياتية الأخيرة، مع التركيز على دروس عملية “حارس الاسوار”، كجزء من “عملية تحقيق وتعلم مشتركة مع قسم غزة”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا