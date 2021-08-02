لبنان | نقابة أوجيرو تعلن الإضراب يومي الخميس والجمعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:11 مساءً - منذ 8 دقائق

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو” في بيان، الاضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين بعد عدم التجاوب مع طلب صرف مساعدة اجتماعية لجميع العاملين بسبب الاوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة. وجاء في البيان :

“عقد المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو اجتماعا طارئا اليوم بحث فيه الاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية والضاغطة وحيث انه قد سبق وتقدمنا بطلب صرف مساعدة اجتماعية لكافة فئات العاملين (مستخدمين ومياومين ومتعاقدين وملحقين ) ولم يتم التجاوب مع طلبنا حتى تاريخه نعلن: الاضراب التحذيري وعدم التوجه الى العمل يومي الخميس والجمعة في الخامس والسادس من آب والطلب من جميع الزملاء العاملين الالتزام التام لإنجاح هذا التحرك لما فيه مصلحة الجميع.

ومواكبة لقرارات مجلس الادارة يبقي المجلس اجتماعاته مفتوحة على ان يعقد اجتماعا تكميليا يوم الاثنين 9 آب الساعة العاشرة صباحا ليبنى على الشيء مقتضاه تبعا لما سيتم التوصل إليه”.