لبنان | اجتماع في بلدية الغبيري لمناقشة تسعيرة شهري تموز وآب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:11 مساءً - منذ 35 دقيقة

عقد اجتماع في مبنى بلدية الغبيري ضم رئيس البلدية معن الخليل ونائب رئيس اتحاد بلديات الضاحية المهندس علي سليم وعضو المجلس البلدي سليمان شمص وأصحاب المولدات الكهربائية العاملة ضمن نطاق البلدية.

وجرى التباحث في مواضيع عدة أهمها “تسعيرة شهر تموز وطريقة إحتساب تسعيرة شهر آب، كما تم الإشارة إلى ضرورة تسليم البلدية التقارير الشهرية واليومية في خصوص تسلم الاتحاد مادة المازوت وعدد ساعات التشغيل اليومي”.

وحذر رئيس البلدية أصحاب المولدات من “استغلال المواطنين وفرض أي تسعيرة مخالفة لتسعيرة وزارة الطاقة والاتحاد والطلب من أصحاب المولدات بالزامية تركيب العدادات لمن يرغب من المواطنين، وان البلدية إلى جانبهم في السعي عبر الاتحاد إلى زيادة كميات المازوت لما فيه مصلحة المواطن”.