لبنان | بلدية صيدا لأصحاب المولدات: لاعتماد الصدقية في احتساب عدد ساعات التغذية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:11 مساءً - منذ 42 دقيقة

أعلنت بلدية صيدا، في بيان، أنه “انطلاقا من حرصها على تقديم خدماتها الى أهلها في صيدا والجوار، وحرصا على تحقيق العدالة بين المشتركين واصحاب المولدات، درست التسعيرة العادلة لاشتراك المولد ديجانتير 5 أمبير لشهر تموز، معتمدة على سعر (ساعة /KW) الصادر عن وزارة الطاقة، وخلصت الى التالي: سعر ساعة التغذية من المولدات 5 أمبير يبلغ 1650 ليرة”.

وختمت: “اما في خصوص عدد الساعات، فينبغي على صاحب المولد اعتماد الصدقية والشفافية في احتساب عدد ساعات التغذية التي قدمها الى المشتركين في دائرة عمل مولده”.