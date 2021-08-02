لبنان | على وقع التعثر الحكومي.. دولار السوق السوداء يحلق من جديد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:11 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2021 5:19 مساءً

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الإثنين، ارتفاعاً ملحوظاً حيث تراوح ما بين 20000 و20400 ليرة لبنانية، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 19100 و19225 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبدأ الدولار موجة صعود طفيفة بعد أن تراجع في الأسبوع الماضي، على وقع بعض التفاؤل من ظهور بوادر على تشكيل حكومة جديدة في البلاد برئاسة نجيب ميقاتي، بدل حكومة تصريف الأعمال الحالية.

إلا أن الارتفاع عصر اليوم أتى بعد الزيارة الرابعة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث بدا واضحاً أن العقد الحكومية لم تحل بعد، وألا حكومة قبل الرابع من آب.

يشار إلى أن البنوك اللبنانية كانت قد حددت سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.