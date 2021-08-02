لبنان | قهوجي يتبرّأ من كلام وكيله حول النيترات.. “لا يمثّلني”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

تبرأ قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، في حديث للـ mtv، من حديث وكيله المحامي أنطوان طوبيا الذي اتهم فيه “حزب الله” بـ”تغطية تهريب نيترات الأمونيوم إلى سوريا”، قائلاً “لا يمثلني، وهو بمثابة تحليل شخصي صدر عنه”.

وفي وقت سابق، قال طوبيا إن “قائد الجيش وفقاً للأصول، وكما في أي نزاع يتعلق بالوطن، يكلّف الخبراء بالكشف على الموضوع»، مشدداً على أن «قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية ليس لديها أي شيء داخل مرفأ بيروت”.

وحول تقرير مكتب التحقيق الفيدرالي، أكد طوبيا أنه «لا يمكن لأي حزب أو إنسان في لبنان أن يسرق هذه المواد، بالتالي الكمية التي سُرقت ذهبت إلى دولة شقيقة على حدودنا ولديها حرب”، لافتاً إلى أنه “يتابع الأخبار ويعرف ذلك، ونحن نعرف الوضع السوري في لبنان وأنهم يمكنهم القيام بما يريدون”.

وشدد على أنه “لا يمكن لسوريا أن تضع النيترات على أراضيها وهي معرضة للقصف في كل لحظة”، لافتاً إلى أن “المحقق العدلي لديه صلاحيات كبيرة وشاملة من الممكن أن يتوجه بها لسوريا”.