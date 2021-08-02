لبنان | الأمن العام: هذه الجوازات والوثائق بحكم الملغاة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

عطفاً على تعميمها السابق الصادر بتاريخ 09/06/2021 والمتعلق بجوازات ووثائق السفر وجوازات المرور العائدة للمواطنين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين وفئة قيد الدرس، تُعلم المديرية العامة للأمن العام هؤلاء الأشخاص الذين سبق وقاموا بالإبلاغ عن سرقة أو فقدان جوازات السفر اللبنانية أو وثائق السفر أو جوازات المرور ومن ثم عادوا ووجدوها، إنها تعتبر بحكم الملغاة، ويتوجّب عليهم التقيّد بما يلي:

– حظر استعمال هذه الجوازات ووثائق السفر وجوازات المرور.

– إلزامية قيامهم بتسليمها الى أقرب مركز اقليمي.