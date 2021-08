لبنان | دعوى ضد شركة “Savaro Ltd” أمام القضاء البريطاني والسبب..

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت أنه ” بتاريخ 2 آب 2021، تقدّمت نقابة المحامين في بيروت وعدد من ضحايا تفجير مرفأ بيروت (“المّدعون”)، بدعوى مدنية بوجه شركة Savaro Ltd، أمام المحكمة العدلية العُليا في لندن بريطانيا (the High Court of Justice in London)”.

وأضاف في بيان، “تهدف هذه الدعوى الى تحصيل حقوق المدّعين من تعويضات جرّاء إمتناع شركة Savaro Ltd وأطراف آخرين عن إتخاذ أيّة إجراءات آيلة لتأمين أو التخلص من شحنة نيترات الأمونيوم، ممّا أدّى الى خسائر فادحة من مقتل وجرح وأضرار للمدّعين في تفجير مرفأ بيروت”.

وقد جاء بتصريح نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ما يلي: “كلّ شخص طبيعي أو معنويّ مسؤول بشكلٍ مباشر أو غير مباشر عن الفاجعة التي وقعت في 4 آب 2020 سوف يتمّ سوقه للعدالة ومحاسبته. إنّ الشركة المستوردة لشحنة نيترات الأمونيوم Savaro Ltd هي شركة قائمة في بريطانيا ولها مكاتب في لندن، وهي بالتالي خاضعة لإختصاص المحاكم البريطانية. بناءً عليه، فإنّ نقابة المحامين في بيروت ومدّعين آخرين تقدموا بهذه الدعوى. كما أنه ووفق تطور الأمور، فإنّ ضحايا آخرين بتفجير مرفأ بيروت قد يتمّ إدخالهم في هذه المحاكمة أو سيتقدمون بدعاوى موازية في وقتٍ لاحق”.

وتابع, “إنّني أشكر مكتب المحاماة العالمي Dechert LLP، الذي يقوم بهذا العمل بشكلٍ تطوعي مجاني بناء لطلب الزميل الأستاذ كميل أبو سليمان، أحد المحامين الأساسيين في هذا المكتب، والذي عرض أيضاً أنْ يأخذ على عاتقه شخصياً المصاريف والرسوم الناجمة عن هذه الدعوى، كما أنّني أشكر المحامي البريطاني دافيد هارت David Hart QC وفريقه في 1 Crown Office Row Chambers لمساعدتهم التطوعية المجانية”.

وشدّد على أنّ “نقابة المحامين في بيروت لن تتأخّر في بذل كلّ الجهود اللازمة لتحقيق العدالة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وستتابع هذه القضية حتى النهاية”.