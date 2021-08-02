لبنان | قائد الجيش: لا نأبه بالأصوات الشاذة التي تحاول حرف الجيش عن مساره

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون “ان المؤسسة العسكرية ماضية في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره مهما غلت التضحيات، ومستمرة في حماية شعبها وتحصين السلم الأهلي، ولا نأبه ببعض الأصوات الشاذة التي تحاول حرف الجيش عن مساره، ولا بانتقادات او اشاعات، بتنا نعرف خلفياتها”.

وقال خلال رعايته حفل تدشين “ساحة الجيش اللبناني” عند المدخل الشرقي لمدينة حاصبيا، التي ساهم الجيش في تنفيذها: “نلتقي في هذه الساحة التي رغبتم بتسميتها “ساحة الجيش اللبناني”، ولندشن أيضا هذه الطريق الحيوية التي قدمها الجيش لأبناء المنطقة، لما لها من أهمية لكم في حياتكم وتنقلاتكم اليومية. فرغم الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، والتي ترخي بظلالها ثقيلة علينا جميعا، فإن هذا المشروع يثبت مدى تلاحم الجيش مع أهله والوقوف عند حاجاته الحيوية. وما تسمية الساحة باسم الجيش سوى دليل اضافي على هذه العلاقة المميزة”.

ونوه عون بأهالي حاصبيا وحسهم الوطني، وقال: “أحمل معي اليوم أغلى ما عندي وهي محبة الجيش لكم. جيشكم الذي يفخر بانضمام عدد من أبنائكم الى صفوفه، يعاهدكم كما يعاهد كل أبناء الوطن بأن يبقى الأمن والاستقرار أولوية لديه، فهما الأساس في بنيان الوطن وكيانه واستمراره”.

اضاف: “من هنا، أوجه التحية الى كل الشعب اللبناني، الذي يثبت يوما بعد يوم محبته للجيش وثقته به. هذه الثقة هي مصدر قوتنا. ثقتكم أنتم، كما ثقة المجتمع الدولي الذي يؤمن بأن الجيش هو العمود الفقري للبنان وهو ركيزة بنيان الوطن”.

وختم قائلا: “وسط ما نعيشه اليوم من ظروف استثنائية، يبقى الأمل بغد أفضل هو الحافز لنا للمضي بواجباتنا الوطنية. فوطننا يستحق منا كل تضحية، وشعبنا أيضا. لا تدعوا اليأس، مما يحصل، يجد له مكانة في وجدانكم الوطني، فلبنان الذي عانى من أزمات كثيرة وعديده، خرج منها منتصرا. وأيضا، سوف نخرج سويا من أزمتنا هذه. ثقوا بوطنكم. ثقوا بجيشكم”.

من جهته، شكر رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا باسم أبناء حاصبيا ومنطقتها قيادة الجيش اللبناني بشخص العماد عون على إنجاز هذه الطريق “التي طالما شكلت حلما لأبناء حاصبيا والجوار”، مؤكدا “الوقوف خلف الجيش الذي أثبتت الأيام والتجارب بأنه السياج الرادع الذي يحفظ الوطن من الأخطار الناجية والداخلية المحدقة به وهو صمام الأمان والضمان لوحدة الوطن والسلم الأهلي وهو الملاذ الآمن لكل لبناني يريد الخير والسلام”.

وقد حضر حفل تدشين الساحة، التي ساهم الجيش في تنفيذها قبل نحو عامين لتسهيل حركة السير في منطقة حاصبيا وتنقل الآليات العسكرية، النائب انور الخليل وممثلون عن نواب المنطقة وفاعليات.

وبعد إزاحة الستار عن الصخرة التي تحمل اسم الجيش، تسلم العماد عون درعا تقديرية.